Morta di malaria, l'atto di accusa della sorella: "Il medico sapeva che era stata in Africa ma le diede cura per influenza"

"Il dottore Sciortino continuava a ripetere che mia sorella stava male per l'influenza e non voleva neppure prescriverle le analisi". E' l'atto di accusa di Luisa Guida, sorella di Loredana, la giornalista e insegnate morta a 44 anni il 28 gennaio del 2020, a causa di una malaria non diagnosticata contratta in Nigeria dove era stata per una vacanza.

Il processo è entrato nel vivo con la deposizione dei parenti e amici della donna che hanno raccontato i giorni che hanno preceduto la tragedia.

Sul banco degli imputati, davanti al giudice Antonella Ciraulo, Gioacchino Bruccoleri, medico in servizio alla Guardia Medica, Maurilio Castelli, sanitario dell’ospedale di Agrigento e Francesco Sciortino, medico curante della donna.

La sorella della vittima, che insieme ai suoi familiari si è costituita parte civile con l'assistenza dell'avvocato Daniela Posante, ha raccontato il rapporto speciale con Loredana con cui si toglievano solo diciotto mesi.

"Avevamo un legame particolare" - ha raccontato. Luisa Guida, inoltre, ha puntato l'indice sul medico di base della sorella. "Sapeva per certo che era stata in Africa - ha detto - visto che, peraltro, le aveva prescritto una profilassi prima della partenza. Loredana gli aveva fatto presente che aveva la febbre ma continuava a ripetere che si trattava di influenza e non voleva neppure prescriverle le analisi".