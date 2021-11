Il maltempo flagella l'Agrigentino, allerta arancione per tutta la giornata di domani

Il maltempo non molla la presa nell'Agrigentino, la Protezione civile regionale ha diramato l'allerta arancione in tutta la Sicilia per la giornata di domani.

Stato di "preallarme", quindi, con il rischio di temporali e problematiche idrogeologiche. "In caso di rovesci o temporali - si legge nella nota della Protezione civile -, prestare particolare attenzione ai deflussi nelle aree urbane e nei luoghi frequentati dall'uomo anche in prossimita' dei corsi d'acqua".