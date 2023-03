Conoscete i "Ciarduna" agrigentini? Ecco dove mangiare i migliori

Non saranno famosi come i cannoli siciliani, ma la pasticceria agrigentina vanta una specialità ormai leggenardia: si chiama “Ciarduni”. E' un dolce tipico della città della Valle dei Templi che si può trovare in ogni bar o pasticceria.

I “ciarduna” hanno la base di frolla e con un ripieno di ricotta. Il tipico dolce agrigentino è tra i più amati e richiesti, una sorta di abitudine buona per ogni domenica che si rispetti.

Dove trovarli? Abbiamo selezionato alcune delle pasticcerie storiche della città di Agrigento: le pasticcerie Trinacria in via Imera, Saito in piazza Pirandello, Sajeva al viale Della Vittoria e Infurna in via Atenea.

A sud della città troviamo, invece, il bar Agorà e il bar degli Angeli, entrambi al villaggio Mosè. Nella zona del villaggio Peruzzo si può invece gustare a “La Conchiglia”.

A rendere speciale ogni "Ciarduni" è la guarnizione di mandorle con granella o noccioline.