Cavatelli al cartoccio, uno dei piatti più amati dell’estate

Voglia di un piatto succulento che racchiuda tutti gli odori autentici della Sicilia? Allora non potete rinunciare ai cavatelli freschi al cartoccio, un classico della cucina siciliana molto amato dagli agrigentini, da preparare anche per il Ferragosto in arrivo. Gli ingredienti sono semplici e genuini: salsa di pomodoro, melanzane e ricotta salata. Un primo piatto da leccarsi i baffi, che mette d’accordo proprio tutti a tavola. Vediamo la ricetta passo dopo passo per un risultato perfetto.

Ingredienti

500 gr cavatelli

Salsa di pomodoro q.b.

Basilico q.b.

1 melanzana

2 mozzarelle

Ricotta salata q.b.

Olio q.b.

1 spicchio di aglio

Sale q.b.

Preparare il sugo con un soffritto di aglio e dopo aver aggiunto il sale lasciate cuocere fino alla cottura desiderata. A parte tagliare le melanzane a cubetti e lavare con acqua e sale. Successivamente vanno asciugate, fritte e messe da parte, queste vanno aggiunte alla salsa prima che la cottura sia ultimata . Nel frattempo va preparata la pasta, si consiglia di usare i cavatelli freschi meglio se fatti in casa. La pasta va scolata al dente in quanto successivamente verrà trasferita in forno. Una volta cotta va condita con la salsa preparata. A questo punto bisogna prendere una teglia capiente che va coperta con la carta stagnola , aggiungere i cavatelli conditi, il basilico e la mozzarella tagliata a pezzetti, una spolverata di ricotta ed il gioco è fatto. Il cartoccio va poi chiuso e infornato a 180° per 5 minuti circa. I vostri cavatelli sono pronti per essere gustati. Buon appetito!