Carrello della spesa di maggio, dominano piselli e nespole: ecco cosa non deve mancare

La primavera è già arrivata e la bella stagione è alle porte. In queste settimane, i banchi dei supermecati sono stracolmi di colori, odori e tanta buona stagionalità. Ora, più che mai, è tempo di rafforzare il nostro organismo ed il buon cibo è la chiave giusta per dare il via ad un carico di vitamine. Per un’alimentazione sana e nel rispetto dell’ambiente, la frutta e la verdura di stagione sono sicuramente tra gli ingredienti più utili per le nostre diete.

Maggio è il mese della buona verdura, come fave e piselli. Quest'ultimi, in questo periodo, si trovano freschi. Sono legumi ricchi di fosforo, acido folico, vitamine e minerali, in particolare potassio e magnesio. Sono perfetti da aggiungere a minestre e risotti, ma possono essere utilizzati anche per creare deliziosi contorni, abbinati a carni o altre verdure per aggiungere una nota di dolcezza vegetale alla ricetta.

Tra la frutta e la verdura di maggio, poi anche le patate novelle. Questo alimento, in particolare, si presenta ricco di fibre e rispetto alla patata a lunga conservazione contiene più selenio e vitamina C. Rimanendo sempre tra le verdure, nel carrello della spesa di questa stagione possono rientrare anche broccoli, carciofi, asparagi, finocchi, cicoria, rucola, radicchio, barbabietole, ravanelli, spinaci, indivia e lattuga.

La frutta di maggio? Ovviamente le fragole e le tanto attese nespole. Sono loro le regine del reparto ortofrutta di ogni supermercato. Le nespole, ad esempio, godono di numerose proprietà: fanno bene al cuore, sono amiche della vista e proteggono la pelle. Inoltre, sono frutti poco calorici, apportano infatti 47 calorie per 100 g, e sono una fonte eccellente di vitamine, sali minerali e fibre. Contengono inoltre l'87% circa di acqua e pochissimi grassi.

Le nespole possono, essere gustate da tutti, dopo i pasti oppure come spuntino tra un pasto e l'altro, ma senza esagerazione. Come ogni frutto può essere consumata ogni giorno e più volte al giorno (circa 100 grammi a porzione) soprattutto se viene mangiata lontana dai pasti per controllare la glicemia.

Non solo frutta e verdure, ma anche il pesce ha la sua stagionalità. Infatti, a maggio largo al polpo, ai calamari, alle seppie, ma anche cefali, nasello, e sogliola.