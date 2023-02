Frittelle dolci per Carnevale, la ricetta golosa che conquisterà tutti

Colori, maschere, carri allegorici, divertimento, ma soprattutto dolci. Anche se il Carnevale sta per concludersi non è mai troppo tardi per preparare una delle tante specialità siciliane che rendono questa festività ancora più dolce. Dopo le chiacchiere oggi tocca alle frittelle dolci impreziosite da una cascata di zucchero. Chiamate con nomi diversi in tutto lo Stivale una cosa è certa fanno impazzire grandi e piccini. Vuote o con gocce di cioccolato poco importa il successo è assicurato.

Ingredienti

500 g di farina 00,

25 g di lievito di birra,

Acqua q.b.,

1 cucchiaio a di olio extravergine d’oliva,

2 cucchiai di zucchero,

Buccia grattugiata di un limone o di un’arancia non trattati (facoltativo),



Mezzo cucchiaio di sale.

Zucchero semolato e qualche pizzico di cannella in polvere (facoltativo) q.b.

olio di semi q.b

Preparazione

Procedere trasferendo la farina in un tegame creando la classica fontana dove si aggiungerà l’olio e il lievito già precedentemente sciolto in acqua tiepida. Da qui si comincerà a lavorare l’impasto aggiungendo uno dopo l’altro zucchero la buccia ( non è obbligatoria) e il sale. Mentre si continua a lavorare la pasta aggiungere gradualmente l’acqua tiepida( per realizzare l’intera ricetta ne servirà circa 500ml) fino a quando l’impasto diverrà liscio e omogeneo. Lasciarlo riposare nella ciotola, dopo averla coperta con un panno, per circa 2.3 ore fino a quando nell'impasto non compariranno le bollicine. Quando sarà pronto munitevi di cucchiaio e una alla volta friggete le frittelle in abbondante olio caldo, a fine cottura dovranno diventare gonfie e ben dorate. Ponete le vostre frittelle in un recipiente con carta assorbente e quando si saranno raffreddate spolverate con zucchero semolato e cannella (facoltativa), le frittelle sono pronte da servire in tavola. Buon appetito!