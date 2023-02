“Carciofi col tappo d’uovo”, la ricetta siciliana che coniuga gusto e genuinità

Carciofi, pane raffermo, uova, salsa di pomodoro e formaggio. Oggi prepariamo un piatto di origini di contadine che un tempo si cucinava con questo ortaggio di stagione e i rimasugli disponibili in casa. Stiamo parlando dei “carciofi col tappo d’uovo”, una ricetta tutta siciliana che coniuga gusto e genuinità.

Ingredienti

15 carciofi

300g pangrattato

1 spicchio di aglio

Prezzemolo q.b.

Olio q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Parmigiano q.b.

Pecorino q.b.

2 uova

1 bottiglia salsa pomodoro

1 cipolla

Piselli q.b.

Si comincia dai carciofi, bisogna pulirli togliendo gambo, tutte le foglie esterne e con un cucchiaino bisogna privarli di tutta la parte interna, si consiglia di usare dei guanti. Una volta puliti vanno immersi in un recipiente con acqua e limone per evitare che si anneriscano. Subito dopo vanno lavati e asciugati. Nel frattempo bisogna condire il pangrattato con aglio tagliato a pezzettini, prezzemolo, sale, pepe, parmigiano, pecorino, olio e un uovo e amalgamare il tutto. A parte sbattere l'uovo rimasto. Successivamente è necessario riempire tutti i carciofi con il composto preparato e immergerli nell'uovo (solo la parte precedentemente riempita), questi vanno poi soffritti con un filo di olio e messi da parte, assicuratevi che siano ben dorati dalla parte in cui vi è il ripieno. In un tegame intanto si prepara un soffritto di cipolla e poi si aggiungono i piselli e la salsa, lasciare cuocere per circa 15 minuti. Si uniscono poi i carciofi che devono cucinare a fuoco lento per circa 45-50 minuti fino a cottura desiderata. I vostri cuori di carciofi ripieni nel sugo sono pronti. Buon appetito!