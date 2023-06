Migliori 50 ristoranti d’Italia, la bottega-bistrot “I Morgante” nella prestigiosa classifica di “The Fork”

Si chiama “I Morgante” la bottega-bistrot agrigentina, in via Atenea, che è stata inserita nella prestigiosa classifica dei “50 migliori ristoranti d’Italia” stilata da “The Fork”. Una gestione familiare, come nelle migliori tradizioni, affidata allo chef Giuseppe Morgante insieme alla moglie Aurelia.

“Siamo aperti da 2 anni - spiega Giuseppe Morgante - a il nostro obiettivo è valorizzare la cucina del territorio scegliendo materie prime che rappresentano al meglio le eccellenze della nostra isola. A nostra insaputa, ma con grande piacere, siamo stati inseriti nella ‘The Fork top 50 ristoranti in Italia 2023’. Per noi è motivo di grande orgoglio dato che questo riconoscimento è stato conferito solo a noi in tutta la provincia agrigentina”.