Batteri nell'acqua: stop alla fornitura idrica in due vie di San Leone

Stop alla fornitura idrica in due vie di San Leone. Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, ha firmato l'ordinanza dopo che le analisi hanno riscontrato la presenza di batteri del tipo "escherichia coli" nell'acqua.

Disposta, quindi, nell'attesa di risolvere la situazione, la sospensione della fornitura nei punti rete via Ustica 1, 5 e 19 e in via Caratozzolo.