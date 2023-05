Barbecue e fuoco acceso: ecco gli errori da non commettere

Amici, una barbecue e della buona carne: questi dovrebbero essere gli ingredienti perfetti per una serata semplice, ma essenziale. Gli addetti al barbecue, solitamente, sono persone che - a loro dire - sanno domare il fuoco. Ma, spesso, una grigliata perfetta si può trasformare in una serata da incubo. Ci sono degli accorgimenti, ma anche delle piccole regole da osservare. I tempi di cottura, il liquido infiammabile, ma anche il sapere distribuire bene la brace, qualcosa di scontato ma che - spesso - all'atto pratico non lo è. Abbiamo messo in fila gli errori da non commettere per avere una serata a base di barbecue perfetta.

Il liquido infiammabile anche no

Una delle grandi tentazioni degli addetti al barbecue è quella di accendere il fuoco con del liquido infiammabile. E' vero, aiuta a facilitare il tutto, ma gli odori sgradevoli possono alterare o annullare il gusto della carne, ma anche del pesce.

Il sale prima o dopo la cottura?

Prima regola per avere un buon sapore della carne, ma anche del pesce, è quello di usare il sale grosso. La diatriba su come e quanto salare il nostro cibo è aperta da tanto tempo. Ma, abbiamo la risposta definitiva: il sale va messo a fine cottura, altrimenti la carne si disidrata e risulterà immangiabile.

Tempi di cottura

I tempi di cottura, per un barbecue perfetto sono importanti. Ma attenzione: in questo caso non esiste una vera regola, perchè i tempi di cottura di ogni carne, ma anche pesce, è differente. Possiamo optare anche per una bistecca al sangue, cotta sulla griglia per pochi minuti per lato (solitamente massimo due) e che raggiunge una temperatura al cuore di circa 50-52° C, mantenendo un colore rosso all'interno.

Attenti a distribuire bene la brace

Uno degli errori da non commettere è quello di non distribuire la brace in maniera uniforme. La brace, infatti, va distribuita con attenzione e in maniera meticolosa. Solo così la cottura sarà perfetta. Se posizionate male la brace correte il rischio di ottenere cibi bruciati e, quindi, immangiabili.

La griglia perfetta

La griglia deve essere sempre ben calda‚ pulita e leggermente unta. Create tre zone di calore di diversa intensità‚ di cui una senza braci‚ così da poter gestire diversi tipi di cottura contemporaneamente e tenere in caldo quello che è già pronto. Per ottenere le braci dovrete aspettare circa 45 minuti. Per capire se il fuoco è pronto guardate il colore della carbonella: di giorno dovrà essere grigia, quasi polverosa, mentre di sera brillare di colore rosso, cioè essere rovente.