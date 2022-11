Succulente e irresistibili, ecco come preparare le arancine

Le feste stanno arrivando ed è sempre l'occasione giusta per preparare le arancine. Si tratta di una specialità tipica dello street food siciliano, il suo nome divide la Sicilia in due, difatti nella parte occidentale la pietanza viene chiamata "arancina" per la forma comunemente tonda e in quella orientale abbiamo l' "arancino" per la forma appuntita. Ma al di là del nome il timballo di riso farcito con ragù e formaggio è una bontà unica che tutti ci invidiano per corposità e gusto irresistibile. Ma come preparare le arancine ? Ecco a voi la ricetta passo dopo passo, dalla cottura del riso alla panatura.

Ingredienti per ragù

1 cipolla

400 g di carne tritata mista maiale e manzo

1 carota

sedano q.b.

vino q.b.

1 bottiglia di salsa di pomodoro

100 g mortadella

100 g piselli

sale q.b.

pepe q.b.

Ingredienti per riso

500 kg di riso Arborio

brodo vegetale

sale q.b.

1 bustina di zafferano

70 g burro

formaggio ( pasta filata) q.b.

Panatura

farina q.b.

acqua q.p.

pangratatto q.b.

Preparazione

Cominciamo con il sugo. In un tegame porre l’olio e una volta scaldato aggiungere sedano, cipolla e carota, aggiungere poi la carne, mescolare e sfumare con del vino. Successivamente si unisce la salsa di pomodoro aggiustare di sale e pepe e lasciare cucinare a fuoco lento per un paio d’ore. Quando il ragù sarà denso integrare la mortadella tagliata a dadi e i piselli già lessati e raffreddati, lasciare cucinare fino a quando verrà raggiunta una consistenza corposa. Dopo aver preparato il brodo vegetale in un litro di acqua necessario per un 500 grammi di riso aggiungere lo zafferano e portare ad ebollizione.

Adesso si passa alla preparazione del riso. Riporre l’olio nella pentola, lasciate riscaldare e tostare una parte del riso e aggiungere il brodo. Mescolare energicamente per qualche minuto e poi aggiungere la parte di riso rimanente e continuare mescolare associando il sale. Quando il riso è quasi pronto unire il burro e continuare ad amalgamare. Assicurarsi che l’acqua del brodo si asciughi a fine cottura . Quando tutto sarà pronto riporre il riso in un piano da lavoro affinchè si raffreddi , intanto preparare in un recipiente una pastella con acqua e qualche cucchiaio farina, deve risultare sufficientemente densa. In un tegame collocare il formaggio tagliato a dadi e in un altro il pangrattato per la panatura. Per preparare le arancine bisogna bagnarsi le mani prendere un pugno di riso in una mano e con l’altra mano pressare per dare una forma concava creando un involucro in cui inserire ragù e formaggio e chiudere nella forma che preferite rotonda o a piramide. Per la panatura poi immergere l’arancino nella pastella, dopo averlo colato passarlo nel pangrattato. Procedere così con tutte le arancine. Lasciare riposare in frigo e friggere poi in abbondante olio caldo all'interno di una pentola alta fino a raggiungere la doratura desiderata. Le vostre arancine sono pronte. Buon appetito!