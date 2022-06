Zone a traffico limitato al "veleno" in centro: gli automobilisti ignorano quella di via Pirandello

Se il dibattito cittadino appare concentrato - e non poco - sui nuovi orari della zona a traffico limitato in via Atenea, c'è un'altra strada che in realtà - a pochi metri di distanza - è interessata da un'identica regolamentazione del transito, che però viene sostanzialmente ignorata.

Stiamo parlando della via Pirandello, che da "sorella minore" della "via maestra" si è negli ultimi anni, grazie all'investimento dei privati, è diventata una meta altrettanto ambita soprattutto per quanto riguarda il food. Qui è possibile consumare una cena o bere qualcosa ascoltando magari della musica, con un piccolo e insignificante dettaglio: la costante presenza di auto.

Sebbene via Pirandello sia chiusa, esattamente come la via Atenea, nelle ore serali, qui manca un presidio che scoraggi gli incivili, cioè l'occhio elettronico del varco Ztl che fa scattare ogni giorno decine di sanzioni. Per questo c'è chi reputa normale ignorare i divieti, e a volte spostare le transenne, per provare l'ebbrezza di circolare tra i tavolini e i pedoni, senza che nessuno - ribadiamo, nessuno - provveda a far scattare le sanzioni necessarie.

Un danno per i commercianti, certo, ma anche un rischio enorme per la sicurezza pubblica. Una situazione di cui il Comune è al corrente anche grazie alle segnalazioni di residenti e commercianti e rispetto alla quale al momento non sembrano esserci soluzioni a breve termine.

Da stamattina, infatti, sono tornate le transenne ma non vi sarà alcun presidio per scongiurare che qualcuno ritenga di poterle spostare a piacimento. Insomma: non resta che sperare nella buona volontà dei singoli.