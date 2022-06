Ztl in via Pirandello, tanti annunci ma pochi risultati: spostata la transenna e le auto passano tra i tavoli

Quando il Comune, sollecitato da Agrigentonotizie.it, aveva garantito l'impegno a far rispettare in qualche modo la Ztl di via Pirandello, dopo le denunce dei commercianti che erano costretti a dover subire le auto che fanno lo "slalom" tra i tavoli dei clienti a pranzo e cena, in pochi avevano creduto realmente alla possibilità che questo impegno potesse essere portato avanti con risultati.

Così, infatti, alla fine è stato: posta la transenna all'inizio della via parallela alla via Atenea - controllata invece con un varco elettronico - ci è voluto davvero poco prima che qualcuno provvedesse a spostarla per poter transitare serenamente con la propria moto o la propria auto anche se esplicitamente vietato da una ordinanza comunale.

Alla fine ai commercianti in primis non è rimasto altro da fare che allargare le braccia, con rassegnazione, nella speranza che prima o poi siano effettuati dei controlli ad hoc, soprattutto ora che il Comune ha annunciato un vero e proprio nuovo corso per la polizia locale.

Il numero dei mezzi, tra l'altro, non è nemmeno elevato da non permettere un'attività di repressione mirata.

Sempre qualora la si decidesse quantomeno di avviare.