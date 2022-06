Orari della Ztl in via Atenea, l'esito del sondaggio di AgrigentoNotizie: ecco cosa hanno scelto i cittadini

Le acque sono state smosse. E alla soluzione che dovrebbe accontentare tutti - amministratori, commercianti e residenti - si è arrivati nell'arco di poco più di 24 ore. Dopo settimane di stasi (i nuovi orari della Ztl di via Atenea erano in vigore dal 23 maggio scorso) e di proteste, più o meno accese da parte degli esercenti commerciali del "salotto buono", il sondaggio on line lanciato da AgrigentoNotizie ha avuto il merito di far rapidamente interloquire - e giungere ad un punto di comune accordo - amministratori e rappresentanti dei commercianti.

Il sindaco Franco Micciché ha reso infatti noto che verrà pubblicata domani la delibera di Giunta che prevede la modifica della regolamentazione oraria accesso e transito nella Ztl di via Atenea per il periodo estivo, ossia da lunedì 4 luglio fino a venerdì 30 settembre. Il sondaggio on line di AgrigentoNotizie è stato dunque chiuso e questi sono stati i risultati.

Per i lettori di AgrigentoNotizie, la via Atenea dovrebbe restare chiusa dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 24. Questa è stata la risposta del 27,2% dei lettori che si sono espressi grazie al sondaggio online. Ma le idee, visto i dati percentuali, sono sembrate però alquanto confuse.

Tutti concordi - ossia il 72,1% - invece nel ritenere che i nuovi (da lunedì saranno naturalmente vecchi) orari della zona a traffico limitato - pianificati appunto dall'amministrazione comunale e in vigore dallo scorso 23 maggio - non fossero per niente utili. Ed ancora più unanime il parere dei lettori di AgrigentoNotizie in merito al peggioramento o miglioramento della viabilità con gli orari in vigore della Ztl. Per il 73,4 per cento il "no" è stato categorico.

La maggior parte di coloro che hanno risposto al sondaggio on line sulla zona a traffico limitato della via Atenea, come nota di "colore", si reca nel "salotto buono" per tempo libero (il 42,7 per cento), il 31,2 per cento per motivi di lavoro e il 26,1% è un residente.