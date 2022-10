Ztl in via Atenea: prorogati per tutto il mese gli orari estivi

Gli orari estivi della Ztl di via Atenea sono stati prorogati. Fino al 30 ottobre restano quelli attualmente adottati.

Tutti i giorni tranne domenica e festivi: dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 2. Domenica e festivi: dalle 10,30 alle 12,30 e dalle ore 17 alle 2.

L’atto di indirizzo per prorogare gli orari adottati durante il periodo estivo, approvato dalla Giunta, è dell'assessore alla Polizia locale. "Nonostante l’inizio dell’autunno, il centro storico e la Ztl di via Atenea, registrano, in particolare nelle ore serali, ancora una notevole presenza di cittadini e turisti in visita in città" - hanno scritto dal Comune - . "La rimodulazione è stata elaborata - hanno aggiunto - ad interesse di una ripresa per le attività commerciali e delle strutture ricettive".

Gli accessi alla via Atenea risulteranno, naturalmente, monitorati attraverso il sistema di controllo elettronico autorizzato. Nella Ztl - hanno ricordato da palazzo dei Giganti - è consentita esclusivamente la sosta breve per un massimo di 30 minuti, la limitazione non si applica negli stalli riservati o espressamente esclusi, nonché per gli automezzi delle forze dell’ordine e gli automezzi di soccorso. Nei giorni ed orari in cui è vigente la zona a traffico limitato, ad eccezione del sabato nella fascia oraria compresa dalle ore 18 alle 21, le interdizioni non trovano applicazione per i residenti, persone diversamente abili, taxi, autovetture Ncc, autobus urbani e a tutte le altre categorie che, a vario titolo, risultano munite di pass.