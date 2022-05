Via Atenea, ecco gli orari estivi della Ztl: sabato off-limits anche ai residenti e ai muniti di pass

Si cambia. Come da "tradizione" - a partire da lunedì 23 maggio e fino a venerdì 30 settembre, durante il periodo estivo dunque, - cambiano gli orari di accesso alla Ztl di via Atenea. "La pandemia sembra abbia rallentato la sua propagazione e gli effetti sulla vita quotidiana dei cittadini e delle attività commerciali vanno progressivamente normalizzandosi - questa la premessa fatta dall'amministrazione comunale di Agrigento - . Con l'approssimarsi dell'estate, il centro storico e dunque la via Atenea registreranno nelle ore pomeridiane e serali una notevole presenza di cittadini e turisti che visiteranno i beni monumentali e architettonici della città". Per l'amministrazione comunale è dunque necessario modificare gli orari di interdizione al transito della via Atenea. "La rimodulazione è stata elaborata - chiariscono dalla giunta municipale - ad interesse di una ripresa economica per le attività commerciali e le strutture ricettive".

Ecco dunque i nuovi orari, con decorrenza lunedì 23 maggio. Tutti i giorni, tranne i festivi e le domeniche, dalle ore 9,30 alle 15 e dalle 17 alle ore 2. Per domeniche e festivi: dalle ore 10,30 alle 12,30 e dalle ore 17 alle ore 2.

Sabato stop anche ai residenti e a quanti muniti di pass

Nella sola giornata di sabato, nella fascia oraria compresa dalle ore 18 alle ore 21 il transito viene inibito a: residenti, diversamente abili, taxi, autovetture Ncc, autobus urbani e a tutte le altre categorie che, a vario titolo, risultano munite di pass. Sarà fatta eccezione per le forze dell’ordine e gli automezzi di soccorso. Nei restanti giorni ed orari in cui è vigente la zona a traffico limitato, - spiegano dal Comune - le interdizioni non trovano applicazione per le categorie sopraindicate e munite, appunto, di pass.

Controlli con videosorveglianza e soste

Gli accessi risulteranno monitorati attraverso il sistema di controllo elettronico. Nella ZTL è consentita esclusivamente la sosta breve per un massimo di 30 minuti: la limitazione non si applica negli stalli riservati o espressamente esclusi, nonché agli automezzi delle forze dell’ordine e di soccorso.

Direttive per attività commerciali e di ristorazione

Le attività commerciali e di ristorazione, autorizzati all’uso degli spazi pubblici, devono permanentemente garantire che i loro arredi non risultino d'ostacolo o restrizione della sede stradale che va mantenuta idoneamente sgombra per consentire, in qualunque momento, il transito degli automezzi autorizzati e di quelli di sicurezza e soccorso. Tutte le violazioni saranno, naturalmente sanzionate.