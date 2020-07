Nuovo orari per la Ztl di via Atenea, tutto parte da una chat di whatsap?

“Cosa ne pensate della chiusura dalle 11 alle 2? Apri e chiudi nel corso di giornata non va bene”.

Così inizia l’accidentato cammino del nuovo orario imposto alla Ztl della via Atenea, con un messaggino Whatsapp del 20 luglio in una chat chiamata “Via Atenea Ccn” firmato Lillo Firetto. Tutti i quasi tutti i commercianti presenti dicono “sì” (parliamo di un numero abbastanza ristretto di persone, tuttavia), chiedendo semmai qualche piccolo aggiustamento. Non sappiamo se, come scritto nell’ordinanza, dopo questo passaggio si sia consumato con le associazioni di categoria, resta il fatto che molti titolari di attività commerciali sembra siano pronte alla protesta.

Tra di loro circola infatti una bozza di lettera da inoltrare al Comune: “Facendo seguito a numerose richieste dei commercianti di via Atenea ma, soprattutto, delle attività di ristorazione, bar, studi professionali - si legge - chiediamo di valutare le diverse necessità di apertura varchi della ztl al fine di dare la possibilità a tutti di poter svolgere al meglio la propria attività lavorativa, fermo restando che gli attuali orari (ore 11 chiusura ed ore 2 e riapertuara) le chiediamo di aprire il varco della ztl nei giorni feriali dalle 13 alle 16,30”.

Anche qui, non sappiamo se e in che modo ci siano effettivi margini di discussione e trattativa, stante che gira la notizia tra i commercianti che si siano poste effettive problematiche di convivenza tra l’apertura al traffico (anche ai soli residenti) e la presenza di tavoli e tavolini collocati su marciapiedi, slarghi e porzioni di strada. Se così fosse si spiegherebbe la necessità di una stretta decisa al transito veicolare , per quanto bisogna ricordare come l’idea di una via Atenea.