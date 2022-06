Nuova Ztl in via Atenea, commercianti sul piede di guerra: “Così andiamo in perdita, ripristinate i vecchi orari”

“Chiudendo la via Atenea al traffico veicolare nelle ore di pausa, i potenziali clienti sono disincentivati a raggiungere le nostre attività. Per me questi nuovi orari della Ztl sono un fallimento totale: ben vengano i cambiamenti quando migliorano la situazione di noi commercianti, ma in questo caso stanno solo peggiorando tutto”.

Così dai microfoni di AgrigentoNotizie il signor Giuseppe Infurna, titolare di una storica pasticceria di via Atenea ha pubblicamente manifestato il proprio dissenso in merito alla rimodulazione degli orari, in vigore dallo scorso 23 maggio, degli accessi al varco della zona a traffico limitato nel cuore della città.

Le modifiche introdotte dall'amministrazione comunale, infatti, hanno prolungato gli orari del divieto di transito: una misura che, secondo molti commercianti, starebbe penalizzando le attività.

Il grido di allarme, condiviso da molti gestori e titolari di attività commerciali della via Atena era stato lanciato anche sui social network.

“Noi non siamo contro la Ztl – dice ai microfoni di AgrigentoNotizie, Alessandro Accurso Tagano che è il titolare di una libreria – ma secondo noi, il provvedimento è arrivato in anticipo, sarebbe stato meglio farla partire dal primo luglio, quando in città è prevista una maggiore presenza turistica. L'agrigentino – dice ancora Accurso Tagano – non è abituato a camminare a piedi e non potendo accedere in via Atena con la macchina, e in assenza di un numero adeguato di parcheggi - si crea un vuoto che ci mette in difficoltà. Chiediamo – conclude il commerciante – il ripristino dei vecchi orari fino al primo luglio prossimo”. Per dovere di cronaca, come spesso accade, abbiamo constatato ancora una volta, una inspiegabile resistenza a denunciare pubblicamente il disagio da parte di diversi dei commercianti incontrati che però, a microfoni spenti, hanno manifestato lo stesso disagio degli altri che invece ci hanno messo la faccia.

"Prima della Ztl ad ora di pranzo avevamo in cassa circa 300 euro - denunciava con un video una commerciante del 'salotto buono' in un video. Oggi in cassa abbiamo solo 10 euro. Dico al sindaco se stasera possono venire a cenare a casa sua, se le scarpe a mia figlia le acquista lui e se è giusto che dopo tanti sacrifici si sia ridotti a prendere il reddito di cittadinanza per vivere".