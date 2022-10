Ztl in via Atenea, si cambia di nuovo: ecco gli orari in vigore da lunedì

Si cambia. Ancora una volta - in coincidenza con l'inizio dell'orario solare - si cambia e vengono riadattare le fasce orarie della Ztl di via Atenea. Riadattate - è stato spiegato dall'Esecutivo Micciché - "all?afflusso meno frequente di pedoni nelle ore serali dei giorni feriali, mantenendo invece, una chiusura al transito più estesa nei giorni festivi, prefestivi e domenicali".

Da lunedì fino a domenica 4 dicembre queste saranno le nuove disposizioni. Dal lunedì al giovedi, transito veicolare limitato dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 17 a mezzanotte. Venerdì, sabato e prefestivi transito veicolare dalle 9,30 alle 13 e dalle 17 alle due. Domenica e festivi, invece, dalle ore 17 alle 24.

Da lunedì 05 dicembre a domenica 8 gennaio le disposizioni cambieranno di nuovo. E riguarderanno soltanto la domenica e i festivi, nelle ore della mattina. Traffico veicolare limitato, infatti, dalle ore 10.30 alle 12.30.

Come sempre, gli accessi risulteranno monitorati attraverso il sistema di controllo elettronico autorizzato. Nella Ztl di via Atenea è consentita esclusivamente la sosta breve per un massimo di 30 minuti, la limitazione non si applica negli stalli riservati o espressamente esclusi, nonché per gli automezzi delle forze dell?ordine e gli automezzi di soccorso. Nei giorni ed orari in cui è vigente la zona a traffico limitato, ad eccezione del sabato nella fascia oraria compresa dalle ore 18 alle 21, le interdizioni non trovano applicazione per i residenti, persone diversamente abili, taxi, autovetture Ncc, autobus urbani e a tutte le altre categorie che, a vario titolo, risultano munite di pass. A stabilirlo è stata la giunta municipale. Nella giornata di sabato, nella fascia oraria compresa dalle ore 18 alle 21, il transito viene inibito anche ai residenti, diversamente abili, taxi, autovetture Ncc, autobus urbani. Tutte le altre categorie che, a vario titolo, risultano munite di pass e.ai titolari di attività commerciali e di ristorazione, autorizzati all?uso degli spazi pubblici devono permanentemente garantire che non risulti ostacolo o restrizione della sede stradale.