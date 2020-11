Via Atenea, stop alla Ztl: sospesa per aiutare i negozi del centro

Emergenza Covid-19, per venire incontro al mondo della ristorazione che si è dovuto riconvertire suo malgrado al cosiddetto "delivery" l'Amministrazione comunale sopprime - fintanto che vigerà l'attuale stato di zona "arancione" la zona a traffico limitato di via Atenea.

Il provvedimento è stato firmato nella giornata di oggi dalla giunta del sindaco Franco Micciché e provvede appunto a rendere pienamente fruibile dalle auto l'arteria che attraversa il centro del salotto cittadino.

"Alla luce dei sopraggiunti decreti del presidente del Consiglio dei Ministri del 13 e del 24 ottobre scorso ed in ultimo quello del 3 novembre, risulta adeguato sospendere, in base al nuovo contesto, la regolamentazione degli orari di accesso e di interdizione al transito nella suddetta via, dove, peraltro è presente una elevata concentrazione di pubblici esercizi che, in base alle nuove normative resteranno chiusi per la somministrazione al banco, riducendo, di fatto l’affluenza della clientela". Questo anche partendo dal presupposto che "a causa della vigenza dei nuovi orari di libero movimento dei cittadini, risulta notevolmente ridotto anche il transito pedonale".

Il provvedimento è stato adottato in seguito ad un confronto svolto in questi giorni proprio con i titolari delle attività commerciali.