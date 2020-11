Lo stop alla Ztl della via Atenea torna a dividere: chiesta una revisione del provvedimento

La Zlt di via Atenea torna a dividere l'opinione pubblica cittadina. Subito dopo la decisione del Comune di sospendere temporaneamente la chiusura alle auto in determinati orari in tanti erano scesi in campo definendo la scelta sbagliata soprattutto perché avrebbe reso più complicato per i cittadini godere del centro città. Oggi a rafforzare questo fronte è anche Legambiente Agrigento.

“Noi riteniamo la scelta della nuova amministrazione comunale, di sospendere la Ztl in via Atenea – dice l’associazione in un post - una decisione in controtendenza rispetto a ciò che fanno le città che hanno maturato esperienze positive in fatto di mobilità, cura degli spazi pubblici e di benessere per i propri cittadini. Ma riteniamo che chi amministra abbia il diritto di sperimentare le proprie idee anche se queste ai più possano sembrare irragionevoli. Abbiamo appreso che la Ztl è stata sospesa per consentire il commercio da asporto per i negozi che si affacciano sulla via Atenea. Ci chiediamo perché oltre ad aprire al traffico la via non siano stati eliminati i cartelli di divieto di sosta e realizzati gli stalli per il parcheggio”. Insomma, c’è una evidente contraddizione in atti: larga parte della via Atenea presenta infatti dei divieti di sosta e i pochi parcheggi disponibili sono occupati dai mezzi dei residenti. Quindi in che modo favorirebbe il “take away” se non accettando, di fatto, che la gente parcheggi in modo irregolare?

"Temiamo – concludono dall’associazione - che la decisione di sospendere la Ztl sia stata presa in maniera un po' troppo semplicistica. Speriamo di sbagliarci. Restiamo convinti, però, che l'istituzione delle isole pedonali e delle ZTL favoriscano il commercio più dell'apertura al traffico delle vie cittadine”. Un’osservazione che, pare, è stata colta dall’amministrazione Micciché, che non sarebbe comunque interessata ad un passo indietro totale rispetto alla scelta presa, almeno in questa fase in cui vigono tutte le restrizioni connesse al Covid-19.