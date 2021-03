La variante inglese del Coronavirus preoccupa, i sindaci delle zone rosse: "La situazione ci stava sfuggendo di mano"

Dalla mezzanotte è in vigore l’ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci che introduce la zona rossa Covid nei comuni di Comitini, Racalmuto e Siculiana. La redazione di AgrigentoNotzie ha incontrato i sindaci dei tre centri in lockdown fino al prossimo 6 aprile.

La provincia sempre più in "zona rossa": altri tre comuni in lockdown

“Chiedere la zona rossa – dice Nino Contino, primo cittadino di Comitini - era necessario perché la situazione ci stava sfuggendo di mano, nella nostra piccola comunità abbiamo avuto sei casi di positività in pochi giorni, con più focolai e la giovane età dei contagiati lascia pensare alla presenza della variante inglese”.

Attualmente abbiamo ventotto casi accertati e altri sette in attesa di conferma – dice dai microfoni di AgrigentoNotizie il sindaco di Racalmuto, Vincenzo Maniglia – è chiaro che questo aumento di positivi registrati nell’arco di pochi giorni ci hanno portato preoccupazione soprattutto per alcuni casi che, anche se ancora in fase di valutazione, ma che sono stati classificati come casi sospetti di variante inglese”.

Timori analoghi a quelli dei sindaci di Comitini e Racalmuto sono stati espressi anche dal primo cittadino di Siculiana, Peppe Zambito che sulla variante inglese dice: ”Dalle notizie che abbiamo ci sarebbero casi di variante inglese e questo ci preoccupa non poco e quindi la zona rossa era più che necessaria”.

Dal municipio di Siculiana è stato istituito anche il servizio di vicinanza, con un numero di telefono dedicato a fornire assistenza alle persone anziane o che abitano da sole e che si dovessero trovare in difficoltà. Il servizio è raggiungibile al numero 0922 818 034 ed è attivo tutti i giorni dalle ore 08:00 alle ore 20:00.

Sul fronte del rispetto delle nuove misure restrittive introdotte, unanime è il coro dei tre sindaci che invitano i cittadini ad attenersi scrupolosamente alle regole per evitare il rischio della diffusione del contagio.