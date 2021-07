Crescono i contagi da Covid a Favara, città verso la zona rossa

"Mi spiace annunciarvi che a breve saremo dichiarati zona rossa. La città è ormai a 100 contagi, e il numero è in attesa di rialzo".

Ad annunciarlo alla stampa è il sindaco di Favara Anna Alba. Il paese, stando all'ultimo bollettino dell'Asp di Agrigento era fermo a 61 casi accertati, ma la diffusione del virus è stata particolarmente veloce in questi giorni, arrivando in breve al superamento della soglia per cui scatta l'individuazione della "zona rossa Covid" con tutte le limitazioni del caso.

"In collaborazione con l'Asp - ha detto il sindaco durante una diretta - abbiamo concordato una nota con la quale qualche minuto fa abbiamo fatto richiesta dell'istituzione della zona rossa a Favara. Io per prima ho cercato di ragionrae sull'utilità di una zona rossa in un momento molto critico per le attività commerciali e il turismo. In un momento di criticità anche economica e sociale bisogna però che ognuno si faccia un'analisi di coscienza".

Più volte il primo cittadino aveva invitato alla cautela i favaresi, chiedendo loro atteggiamenti più responsabili rispetto al rischio contagio. A preoccupare, in provincia, sono anche i contagi a Caltabellotta, cresciuta significativamente in due giorni, e altri centri come Palma di Montechiaro, dove il sindaco ha emesso una specifica ordinanza per ridurre potenziali fenomeni che possono diffondere il contagio.

