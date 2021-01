Zona rossa Covid, città sotto controllo, il comandante dei vigili urbani: "Rischio di sanzioni elevate"

Prima domenica di zona rossa e in città sono stati intensificati i controlli. Forze dell’ordine e agenti di polizia local, lavorano incessantemente per monitorare gli spostamenti, pattugliamenti non solo in centro ma anche nelle periferie oltre ai diversi i posti di blocco istituiti. Agli automobilisti in transito e ai pedoni, viene chiesta l’autocertificazione che ne giustifica lo spostamento.

E' di nuovo zona rossa contro la curva epidemica, ecco tutte le regole

AgrigentoNotizie ha incontrato il comandante della polizia locale di Agrigento, Gaetano Di Giovanni che illustra alcune delle attività consentite dal nuovo Dpcm e dell’ordinanza emessa dal governatore della Regione.

Gli spostamenti non giustificabili e le eventuali violazioni delle misure introdotte, potrebbero costare care ai trasgressori. Sanzioni previste non solo per quanti sono trovati in strada senza un valido motivo ma anche per i titolari delle attività commerciali che non rispettano le prescrizioni.