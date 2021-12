Covid: ricoveri ordinari in aumento, la Sicilia supera la soglia critica

Raggiunta in Italia la soglia critica del 15% per l'occupazione di pazienti Covid dei posti letto nei reparti ordinari degli ospedali. Secondo gli ultimi dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas) diffusi da Adnkronos Salute, la Sicilia è al 17%.

“Non siamo ancora zona gialla in Sicilia, e questo è merito della comunità, temiamo di esserlo tra qualche giorno” ha detto questa mattina ad Omnibus, su La 7, il Governatore siciliano Nello Musumeci.

“Ogni nostra attenzione è destinata non solo alla tutela della salute, specie dei più fragili e dei ragazzi – ha detto il governatore - ma anche ad evitare di bloccare il settore economico che da noi sarebbe una catastrofe. Oggi adotteremo le misure neccessarie”.