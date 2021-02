Il Cga ha deciso: non verrà demolita la villa Aiazzi dell'ex sindaco Calogero Sodano

Si è chiusa dinnanzi alla giustizia amministrativa la lunga querelle connessa alla Villa Aiazzi, della famiglia dell'ex sindaco di Agrigento - e già senatore - Calogero Sodano. Il bene, hanno deciso adesso i giudici del Cgars, non verrà demolito.

Tutto parte, come si ricorderà, da alcune denunce presentate da Legambiente negli anni scorsi che denunciavano le modifiche apportate alla volumetria della struttura, costruita in zona A. In seguito a queste la Soprintendenza ai Beni culturali di Agrigento ed il Comune di Agrigento avevano revocato, in autotutela, rispettivamente, il nulla osta e la concessione edilizia rilasciati a Clelia Aiazzi, suocera dell'ex sindaco. Contro questi atti aveva fatto appello la famiglia Sodano, difesa dagli avvocati Girolamo Rubino e Guido Corso, e il Cga, già nel 2017, gli aveva dato ragione ritenendo che dovessero essere revocati sostenendo che la sagoma del nuovo fabbricato ricalcasse pedissequamente quella del fabbricato preesistente e che il volume del fabbricato originario non si discostasse da quello autorizzato dalla Soprintendenza.

Legambiente, tuttavia, ha ritenuto di presentare ricorso per revocazione della sentenza del Cga, lamentando un "contrasto tra la medesima sentenza e il pregresso giudicato penale formatosi tra le stesse parti con riguardo all’abusività dell’opera e alla sua demolizione con ripristino dei luoghi, sia un presunto errore di fatto nel quale sarebbero incorsi i giudici amministrativi nel valutare il materiale probatorio acquisito al giudizio".

Un ricorso ritenuto adesso inammissibile dal Cga, che ha ritenuto, dice la difesa della famiglia Sodano "insussistente il contrasto con il precedente giudicato penale, non essendo ipotizzabile il contrasto di una sentenza amministrativa con una sentenza penale meramente processuale, quale è quella di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati contravvenzionali ascritti agli imputati resa dalla Corte d’Appello di Palermo". “