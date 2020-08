La vie di Zingarello non erano comunali: dopo 23 anni acquisite al patrimonio pubblico

La burocrazia si sa, è lenta per definizione. Il caso avvenuto ad Agrigento, tuttavia, è forse “storico”, non fosse altro per il tempo impiegato da una delibera di giunta ad essere adottata pienamente dagli uffici pubblici.

L’atto, firmato dal dirigente del settore Lavori Pubblici, l’ingegnere Franco Vitellaro, è stato pubblicato nella giornata di ieri e, ad una prima lettura, sembra fuori dal mondo, riferendosi a fatti risalenti al lontanissimo 1997. Era il maggio di quell’anno quando l’amministrazione all’epoca in carica dispose l’accorpamento al demanio stradale comunale delle strade comunali nelle contrade Zingarello e Mandrascava, quest’ultima ampia porzione di terra che corre lungo la statale e giunge fino le porte del più popolare quartiere residenziale le cui vie, scopriamo solo adesso, sono state praticamente private fino a pochi giorni fa.

Infatti, senza questo perfezionamento dell’operazione di voltura che era stata appunto pensata dalla giunta nel 1997 e richiesta dagli stessi proprietari dei terreni e dei fabbricati delle zone, queste aree non sono mai fisicamente entrate tra i beni comunali. La traduzione è che il Municipio non poteva (non avrebbe potuto) pulire, asfaltare, garantire illuminazione pubblica, ma persino apporre la toponomastica ad aree che, appunto, non dipendevano dalla propria competenza e proprietà. Altro discorso è la responsabilità diretta dell’ente da un punto di vita legale: in caso di incidente per una buca stradale, ad esempio, nel caso il Comune fosse stato citato in giudizio avrebbe dovuto risponderne in caso di ricorso?