Welcome day: torna l'appuntamento con le quinte classi per orientare alla scelta universitaria

Torna l’appuntamento con il Welcome day UniPa ad Agrigento. Le porte del Polo territoriale universitario di Agrigento si apriranno per accogliere gli studenti delle quinte classi delle scuole secondarie di secondo grado del territorio, i dirigenti scolastici e gli insegnanti con la finalità di orientare le scelte di iscrizione universitaria.

L’evento si terrà domani, 24 marzo, nell’aula magna Rosario Livatino di Empedocle consorzio universitario, in via Quartararo.

Ecco il programma:

Ore 10:00 saluti istituzionali:

Giovanni Francesco Tuzzolino, Presidente Polo Territoriale Universitario di Agrigento

Antonino Mangiacavallo, Presidente dell’Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento

Cinzia Cerroni, Delegata al Coordinamento del Centro Orientamento Tutorato di Ateneo (COT)

Francesco Paolo Madonia, Delegato all’orientamento per il Polo Territoriale Universitario di Agrigento

Ore 10:40 Presentazione Offerta formativa Anno Accademico 2023/2024:

Concetta Giliberto, Corso di Studio in Lingue e Letterature - Studi Interculturali

Gaetano Gucciardo, Corso di Studio in Servizio Sociale

Paolo Di Betta, Corso di Studio in Economia e Amministrazione Aziendale

Daniele Zangla, Corso di Studio in Scienze delle Attività Motorie e Sportive

Francesca Pedone e Fabio Alba, Corso di Studio in Scienze dell'Educazione

Renata Prescia, Teresa Cilona e Armando Antista, Corso di Studio in Architettura e Progetto nel Costruito

Marika Lo Monaco, Corso di Studio in Infermieristica

Alessandra La Marca Corso di Studio Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria