Meteo: week end soleggiato, ma da domenica sera torna l'incubo piogge e temporali

Dopo una prima parte del weekend in compagnia dell’alta pressione con solo qualche nube di passaggio, ecco che un nuovo ma contenuto peggioramento è pronto ad interessare la Sicilia a partire da domenica sera per proseguire nella giornata di lunedì. Lo spiega Federico Brescia di 3bmeteo.com. Le piogge risulteranno moderate o abbondanti ed anche a carattere temporalesco ancora una volta sulle meridionali dell’isola, quindi ancora alta l’attenzione tra Agrigento, Ragusa e Siracusa già martoriate dal maltempo dei giorni scorsi.

Altrove le precipitazioni saranno molto sparse ed intermittenti con anche larghi spazi di tempo sereno, soprattutto sulle aree settentrionali. Un temporaneo miglioramento è atteso martedì con ampie schiarite. Temperature stazionarie. Ventilazione sostenuta da Sud con raffiche fino a 50-60 km/h. Possibile una nuova fase di maltempo da mercoledì in poi, da verificare.

Su Agrigento troviamo una prima parte del weekend in compagnia di ampi spazi soleggiati, ma da domenica è atteso un peggioramento. Piogge abbondanti, anche a sfondo temporalesco interesseranno la città tra domenica sera e lunedì mattina. Migliora temporaneamente martedì, in attesa di una possibile nuova fase instabile da mercoledì - prosegue Federico Brescia di 3bmeteo.com - . Temperature in leggero calo, con massimi generalmente compresi tra 15 e 18, picchi di 18-20°C sabato. Vento debole o moderato da quadranti meridionali.