Week end da "incubo" alla Scala dei Turchi, marna bianca piena di gente: scatta il blitz

Non si può. Eppure qualcuno ignora i divieti e continua a fare di testa propria. La Scala dei Turchi è chiusa perché ritenuta pericolosa. La marna bianca non può essere luogo di relax e solarium, tutt’altro: la zona è chiusa per pericolo crolli.

Cartelli, transenne e avvisi in ogni dove, tutto questo non scoraggia le tantissime persone che - nonostante la chiusura - raggiungono il sito. Anche questo week end, proprio come accaduto una settimana fa, decine di persone hanno scelto la Scala dei Turchi per trascorrere una domenica di relax. Molta gente, infatti, aggirando controlli e barriere ha scelto di calpestare la marna bianca.

Sul posto, lanciato l’allarme, si sono precipitati i carabinieri. I militari dell’Arma, in pieno giorno, hanno dato vita ad un controllo straordinario della zona.

Sul posto, anche la Capitaneria di porto. Non è escluso che, i militari, abbiano proceduto con delle denunce. Non è la prima volta, non sarà presumibilmente neppure l'ultima, che dei vacanzieri senza regole prendano d’assalto la Scala dei Turchi, calpestando una zona assolutamente vietata.

Nei giorni scorsi, però, il sindaco di Realmonte, Lillo Zicari, aveva annunciato delle importante novità. Il primo cittadino aveva trovato riparo nel servizio civico. Il progetto doveva essere utile a "sensibilizzare le persone non solo al rispetto delle regole, ma anche dei rischi che corrono sotto il profilo dell'incolumità personale". Tutto questo, stando ai numeri, sembrerebbe non avere provocato l'esito sperato.