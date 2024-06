Giustizia, l'agrigentino Walter Carlisi nuovo presidente del tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta

Walter Carlisi è il nuovo presidente del tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta. Per il magistrato 61enne, ex gip di Agrigento, attualmente in servizio all'ufficio di sorveglianza in città si tratta del primo incarico direttivo.

La quinta commissione dell'organo di autogoverno della magistratura lo ha proposto all'unanimità preferendogli il gip di Catania, Santino Mirabella, e nelle scorse ore il plenum ha formalizzato la nomina.

Comasco di origini, ha cominciato a lavorare ad Agrigento nel '93 come sostituto procuratore e dal '98 è stato giudice per le indagini preliminari e giudice a latere in Corte d'assise. Dal 2010 è in servizio all'ufficio di sorveglianza di Agrigento.