Kit didattici: da oggi il via alla distribuzione dei voucher ai 160 beneficiari

Voucher per l'acquisto di materiale didattico: sono 160 i potenziali beneficiari che potranno spendere 60 euro per l’acquisto di materiale didattico. La consegna dei ticket inizia oggi e saranno spendibili nelle attività che hanno aderito alla manifestazione di interesse: “Veca” in via Togliatti; “Carta e Ufficio” in viale della Vittoria; "Cartoleria Smart” in via Vittorio Emanuele; “5° classe” in via Monsignor Ficarra; “Maira” in via Piave.