Buoni spesa, il Comune: "Via alla presentazione delle domande fino al 12 novembre"

Assistenza alle persone in difficoltà economica, via da parte del Comune di Agrigento all'erogazione dei buoni spesa. A darne annuncio è l'assessore Marco Vullo, con delega ai Servizi sociali.

Le richieste potranno essere presentate da domani, lunedì 25 ottobre, fino al 12 novembre prossimo. I voucher potranno essere spesi per l'acquisto di beni o prodotti di prima necessità.

"Posso affermare che in un anno dal mio insediamento, grazie al lavoro dell’intero settore dei servizi sociali - dice Vullo - siamo riusciti a portare a termine 4 avvisi regionali sui bonus alimentari e di sostegno al reddito e 2 con la fondazione Terzo pilastro per forme di aiuto ai cittadini per quasi un milione di euro. Una fetta importante della popolazione agrigentina ha avuto un ristoro in termine di beni primari e di agevolazione sui servizi: dall’energia al gas e ai prodotti farmaceutici".

Da questo avviso sono esclusi i lavoratori dipendenti e autonomi e i percettori di altre forme di welfare, a condizione che non superano determinate soglie reddituali. I buoni spesa variano da un minimo di 300 euro per i nuclei composti da una sola persona a un massimo di 800 euro da un nucleo composto da 5 o più persone.

Le domande devono essere presentate come termine ultimo entro il 12 novembre presso la sede centrale del Comune in duplice copia, dopo essersi registrati sulla piattaforma Socialbonus presso lo sportello degli assistenti sociali.

Le associazioni del terzo settore e di volontariato sono a disposizione dei cittadini per fornire supporto per la presentazione delle domande on line. I Volontari di Strada saranno a disposizione dei cittadini interessati presso la sede del viale delle Vittoria nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle 12.

Sarà inoltre possibile recarsi presso gli uffici comunali ai Servizi sociali per chiarimenti.