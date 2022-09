Elezioni 2022, voto domiciliare: ecco come richiedere il servizio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

In occasione delle Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e dell'Elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana previste per domenica 25 settembre 2022, il Comune di Agrigento INFORMA Che, al fine di assicurare ai cittadini richiedenti il rilascio di certificazione medica per l'elettore impossibilitato ad esprimere il voto senza accompagnatore, e di attestazione di disabilita per l'elettore portatore di handicap ai sensi dell'arti della legge n.15 del 15/01/1991, l'ASP di Agrigento, ha predisposto un presidio medico nei tre giorni precedenti la consultazione, nonché nella giornata del voto, ai sensi dell'art.29, comma 2, della legge n. 104/1992 e quindi da giovedì 22 a domenica 25 settembre 2022, presso il PTA - Poliambulatorio di Agrigento sito in via Giovanni XXIII0, giusta nota prot. n. 0148169 del 31/08/2022, con la seguente turnazione: 1) Domenica 25 settembre 2022: Dott. Butera Antonio — riceve dalle ore 8,00 alle ore 23,00. 2) Da giovedì 22 a sabato 24 settembre I Responsabili di turno del Presidio Sanitario durante l'orario di servizio. Si specifica altresì che per i giorni di giovedì 22 e venerdì 23 settembre 2022, le certificazioni saranno rilasciate da tutti i Medici in servizio in tutti i Presidi del Distretto Sanitario di Base di agrigento.

