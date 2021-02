Anche il mercantile “Vos Triton” è a Porto Empedocle, a bordo 77 migranti e un cadavere

Anche il mercantile “Vos Triton” - a bordo 77 profughi e un’altra salma - è arrivato a Porto Empedocle. Dopo l'Asso30, la nave privata che presta servizio per le piattaforme Eni, anche questo rimorchiatore, battente bandiera di Gibilterra, è giunto in quello che è stato assegnato come "porto sicuro". Domattina, il gruppo dei 77 soccorso nel Mediterraneo verrà sbarcato.

Pare che la nave, dopo il salvataggio, stesse facendo rotta verso la Libia, ma vi sarebbe stata una rivolta a bordo. E proprio di questi presunti momenti di tensione si starebbe interessando anche la Procura della Repubblica di Agrigento.

Il rimorchiatore, in primo momento, era rimasto davanti le coste di Lampedusa dove c'è stata una evacuazione medica di una donna che non stava bene.