Volo per Lampedusa cancellato: famiglia ottiene risarcimento dal giudice di pace

Avevano scelto Lampedusa per le vacanze estive programmando uno spostamento aereo con la compagnia "Wizzair". Ma il volo è stato cancellato ed una famiglia di 4 persone di Alessandria è stata costretta a rimanere a casa. Il volo era programmato per martedì 7 settembre ed è stato cancellato a causa di uno sciopero. La compagnia aerea aveva comunque offerto alla famiglia un volo alternativo per raggiungere la destinazione finale e consentire quindi di raggiungere Lampedusa grazie all'acquisizione di nuovi bilgietti.



Sulla questione è intervenuto il giudice di pace di Agrigento che ha condannato "Wizzair" al pagamento di 646 euro nei confronti della famiglia di Alessandria."Il giudice agrigentino – commentano da ItaliaRimborso che ha difeso la famiglia di Alessandria - ha applicato il regolamento comunitario 261/2004 che tutela i passeggeri aerei anche in casi di sciopero. Alla famiglia, in questa circostanza, non è stato offerto un “volo di riprotezione”, previsto dalla legge, che fosse di gradimento, con il giudice che ha quindi riconosciuto le spese extra sostenute".