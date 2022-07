Prevenzione e lotta agli illeciti: la pistola ad impulsi elettrici arriva in città, il questore: "Servirà a neutralizzare la violenza"

Il taser sarà inizialmente disponibile solo per gli agenti della sezione Volanti, ma gradualmente arriverà in tutti i commissariati della provincia

Da lunedì prossimo, anche ad Agrigento, entra in servizio il taser: l'arma ad impulsi elettrici che, in particolari situazioni di pericolo, permette alle forze dell'ordine di immobilizzare in sicurezza i malviventi. La presentazione del nuovo strumento, inizialmente in dotazione agli agenti della sezione Volanti della città capoluogo, è avvenuta nella sala San Michele Arcangelo della Questura di Agrigento.

Ad illustrare i benefici e le potenzialità del taser è stata il questore, Rosa Maria Iraci, che ha anche assicurato come, dopo la fase iniziale, l'arma sarà disponibile anche per tutti i commissariati della provincia e per gli agenti della Digos.