Lascia l'auto sul ciglio della strada e prova a lanciarsi dal viadotto, salvata una 27enne

"Esserci sempre". Ancora una volta i poliziotti della sezione volanti della questura hanno concretizzato quello che non è soltanto uno slogan. E lo hanno fatto salvando una ventisettenne che minacciava di lanciarsi dal ponte di via Salvatore Scifo, nella zona della galleria Santa Lucia, lungo la strada provinciale Agrigento-Favara.

La donna, stando a quanto è stato accertato, ha posteggiato l'auto lungo il ciglio della strada provinciale e, senza alcuna esitazione, si è avvicinata ed ha scavalcato il guard-rail. Voleva farla finita. Nessuna remora, nessuna esitazione. La ragazza voleva mettere un punto alla sua esistenza. I poliziotti della sezione volanti, ben due pattuglie, sono intervenuti in maniera fulminea e sono riusciti, di fatto, ad evitare la tragedia. Le pattuglie sono ancora sul posto e non è stato ancora ricostruito - ammesso che serva a qualcosa - perché la giovane avesse fatto una simile scelta. Il momento di sconforto, stando a quanto è emerso, sarebbe legato a pesanti dissidi familiari. I poliziotti delle volanti sono riusciti, e per fortuna, a scongiurare una disgrazia.

La circolazione stradale è stata anche bloccata, per più minuti, per fare in modo che la giovane venisse salvata.