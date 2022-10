SuperEnalotto, ancora una vittoria in provincia: centrato un cinque da oltre 18mila euro

Ancora una volta la "Dea bendata" bacia la provincia di Agrigento. Nel concorso del 1 ottobre, come riporta Agipronews, sono stati centrati due "5" in Sicilia del valore di 18.775,93 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata convalidata nel tabacchi di via Sottotenente Palma 160 a Palma di Montechiaro.

La rincorsa al Jackpot prosegue con il montepremi arrivato a 282,4 milioni - record nella storia del gioco - che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021.