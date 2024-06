Patologie trasmissibili e non, visite mediche per i migranti di piazza Ravanusella e Villa Sikania

Visite mediche, screening approfonditi su patologie trasmissibili e non trasmissibili, ma anche supporto socio-legale e orientamento ai servizi sanitari esistenti. L'organizzazione umanitaria Intersos, coordinata dal dirigente dell'ufficio Immigrazione della prefettura, il viceprefetto Gabriele Barbaro, è stata in piazza Ravanusella ad Agrigento e al Cas di Villa Sikania a Siculiana e sono state visitate svariate decine di migranti, ma non soltanto, mentre circa 40 persone sono state sottoposte a screening più specifici.

Il team multidisciplinare di Intersos si occupa, dall'inizio di giugno, della tutela della salute e dei diritti delle persone vulnerabili. Interventi che costituiscono l'attuazione del tavolo inter-istituzionale prefettura e Asp, fortemente voluto dal prefetto Filippo Romano e dal direttore generale dell'Asp Giuseppe Capodieci.

Avviato un confronto sul tema dell’affido familiare dei minori stranieri non accompagnati

In prefettura si è tenuto anche, nei giorni scorsi, un incontro informativo, organizzato in collaborazione con l'Unicef, sul tema dell'affido familiare dei minori stranieri non accompagnati. A moderarlo è stato il dirigente dell’ufficio Immigrazione della Prefettura, il viceprefetto Gabriele Barbaro. Hanno partecipato: Andrea Grasso, Alternative Care Expert di Unicef, e Francesca Zappalà, operatrice territoriale del Cnca (Coordinamento nazionale delle comunità di accoglienza). E' stata l'occasione per approfondire l'istituto dell’affido familiare di minori migranti soli che rappresenta uno degli obiettivi del progetto "Terreferme" nato da un’intesa tra Unicef e il Cnca, che punta a collegare il sistema di accoglienza con le risorse costituite dalle “famiglie affidatarie“ presenti sul territorio. All’incontro hanno partecipato anche numerosi attori operanti sul territorio tra cui i Servizi sociali dei comuni della provincia, l'ufficio minori della questura di Agrigento e diverse organizzazioni internazionali e umanitarie, costituendo un momento di confronto.