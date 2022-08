Lampedusa attende Salvini, la polemica dell’ex sindaco Martello: “Viene qui solo per fare campagna elettorale sulla pelle dei migranti”

Lampedusa è pronta ad accogliere Matteo Salvini, ma le prevedibili polemiche sono già dietro l’angolo. Il primo sasso è stato lanciato dall'ex sindaco Toto Martello che, senza mezzi termini, definisce la visita del leader della Lega come una semplice occasione per fare campagna elettorale, “anche questa volta sulla pelle dei migranti e dei lampedusani”.

“Quest’isola - ha aggiunto - è la sua passerella preferita. Viene da chiedersi come mai quando era ministro, e gli sbarchi proseguivano nonostante la sua falsa propaganda, è rimasto lontano da qui”. L’ex sindaco, oggi capogruppo del Pd al consiglio comunale di Lampedusa e Linosa, rincara la dose: “Mi chiedo inoltre se ad accogliere Salvini ci sarà anche l’europarlamentare Pietro Bartolo, dal momento che è stato tra i sostenitori della lista che ha vinto le elezioni amministrative dello scorso 12 giugno sull’isola. In quella lista sostenuta da Bartolo c’era anche l’attuale vicesindaco esponente della Lega, da sempre contrario all’accoglienza dei migranti e sostenitore dei ‘porti chiusi’ come il suo capo di partito”.

Intanto il vicesindaco Attilio Lucia non nasconde le sue speranze ed aspettative per un “Decreto aiuti” ad hoc per Lampedusa e Linosa: “Confidiamo - ha detto - in interventi mirati a partire dalla riduzione delle accise e delle imposte per carburanti e gas fino ad arrivare all'istituzione di una zona franca extradoganale. Sono proposte di buon senso, fattibili e soprattutto doverose per una realtà sottoposta da anni a grandi sacrifici come testimoniano le cronache quotidiane a proposito degli sbarchi. Siamo sicuri che il senatore Matteo Salvini, che tra poche ore sarà a Lampedusa e per questo lo ringrazio, saprà aiutarci per far sentire la nostra voce anche su questi dossier".