La chiesa agrigentina a braccetto con quella albanese: l'arcivescovo annuncia visita pastorale

Il messaggio di monsignor Damiano dalla comunità cattolica di Korçë in occasione della festività dei defunti

L'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, dalla comunità cattolica di Korçë (Albania), dove si trova in visita pastorale, oggi, in occasione della solennità di tutti i Santi, con un video messaggio ha reso pubblica la lettera per l’indizione della visita pastorale all'arcidiocesi di Agrigento sul tema: "Insieme, tessitori di speranza".

Damiano, inoltre, ha convocato la Chiesa agrigentina per l’apertura della visita, nei primi vespri della solennità di "Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo", sabato 25 novembre alle 17, nella Cattedrale di Agrigento.