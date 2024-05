L’arcivescovo in visita pastorale a Realmonte: tappe a scuola, al Comune e dai carabinieri

Il sindaco di Realmonte ha ricevuto l’arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano in visita pastorale nella città della Scala dei turchi. Accompagnato da don Fabio Maiorana, Damiano è stato accolto nell’aula “Felice Vaccaro” del municipio alla presenza del presidente del consiglio comunale Irene Pilato, del vice Pasquale Valenti, degli assessori comunali, dei rappresentanti della Pro Loco e della sezione locale del Cif, Centro italiano femminile. Sono state due giornate di attività che si sono concluse presso la locale stazione dei Carabinieri incontrando anche le scuole.

“Grazie eccellenza - ha detto il sindaco Sabrina Lattuca - a nome dell'intera collettività. Il nostro l’augurio è che lei, che ben conosce il nostro territorio, possa essere pastore e protagonista della tessitura di speranza di un mondo sempre più improntato ai principi di legalità e bellezza, in questo tempo in cui siamo chiamati con più consapevolezza che in passato a prendere nelle nostre mani il destino della nostra terra e plasmarne il futuro. Benvenuto a Realmonte, che con la sua meravigliosa scogliera viva di marna bianca, la Scala dei Turchi, rappresenta certamente un volano di crescita per l'intera provincia”.