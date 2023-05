Trent'anni dalla visita di papa Wojtyla: ecco tutti gli eventi organizzati e come cambia la viabilità

Santa Messa in cattedrale, ma anche una "Conversazione a trent'anni dalla visita di papa Giovanni Paolo II", "Studenti in cammino per la legalità" e il pellegrinaggio penitenziale. Agrigento si prepara al trentennale dalla visita di papa Wojtyla ad Agrigento e al decimo dalla visita di papa Francesco a Lampedusa. Cambia, inevitabilmente, la viabilità. E lo fa per consentire la riuscita degli eventi, cancellando rischi e pericoli.

Gli eventi

Domenica 7 maggio - Alle ore 11, alla cattedrale San Gerlando, celebrazione eucaristica teletrasmessa in diretta su Rai Uno.

Lunedì 8 maggio - Alle 18, al teatro Pirandello, la conversazione ”A trent’anni dalla visita di papa Giovanni Paolo II. Come è mutata la mafia? Quale sentiero ha percorso la Chiesa?”. Sul tema – dopo il saluto del sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, moderati dal vaticanista di Mediaset, Fabio Marchese Ragona – si confronteranno: Giuseppe Pignatone, presidente del tribunale dello Stato della città del Vaticano, Caterina Chinnici, magistrato e deputato del Parlamento Europeo, Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e presidente della Cesi. Concluderà l'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano.

Martedì 9 maggio - Alle 8,30, alla Valle dei Templi, “Studenti in cammino per la legalità” da piano San Gregorio al tempio della Concordia. Alle 16,30, da piazza Vittorio Emanuele, “Pellegrinaggio penitenziale” fino alla cattedrale e santa messa, presieduta dal vescovo di Agrigento. Verrà ricordato e commemorato anche il secondo anniversario della beatificazione del giudice Rosario Livatino.

La viabilità

Lunedì 8 maggio, dalle ore 14 alle 18, in piazza Pirandello verrà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione.

Martedì 09, dalle 7,30 e fino a cessate esigenze, verrà chiusa al transito il viale La Loggia (il viale Alberato ndr.), tratto rotatoria Porta Aurea-rotatoria Giunone. Dalle ore 12 e fino a cessato bisogno, divieto di sosta, con rimozione, in piazza Vittorio Emanuele (lato Prefettura), ad eccezione dei veicoli che trasportano persone disabili e delle forze dell'ordine, di soccorso e antincendi e del servizio taxi e noleggio con conducente.