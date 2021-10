Giuseppe Conte a Favara: "Finalmente stiamo riaprendo tutto, il green pass è lo strumento delle ripartenze"

L'ex premier, nel corso del tour agrigentino per sostenere i candidati a sindaco del Movimento 5 Stelle, si è soffermato anche sul tema immigrazione: "Nelle zone costiere non possiamo di certo alzare delle barriere marine: bisogna prevenire le crisi geo-politiche". E sui fondi del Pnrr negati al Meridione: "Non è possibile accentuare ulteriormente il divario tra il Sud e il Centro-Nord"

L'ex premier Giuseppe Conte è in tour, in provincia di Agrigento, per sostenere i candidati a sindaco del Movimento 5 Stelle per le amministrative in programma domenica 10 e lunedì 11 ottobre.

Conte ha affrontato diversi temi del momento che infiammano il dibattito politco. Primo fra tutti il nodo delle riaperture, con le discoteche e i locali da ballo che ancora non possono funzionare al 100 per cento: "Chiedevamo da tempo queste riaperture - ha detto Conte - ma naturalmente ci vogliono tutte le cautele del caso nel settore dell'intrattenimento notturno perchè in quei contesti è davvero difficile prevenire il rischio di contagiarsi. Il green pass è lo strumento per la ripartenza e mi sorprende vedere certe forze politiche che, in contraddizione, prima domonizzavano il certificato verde e poi cambiavano idea in tal senso".

L'ex premier si è poi soffermato sull'immigrazione: "Non possiamo militarizzare il paese nè alzare barriere marine nelle zone costiere. Bisogna prevenire le crisi geo-politiche".

E sui fondi del Pnrr negati al Sud dichiara: "Sarebbe una follia accentuare ulteriormente il divario tra settentrione e meridione d'Italia".