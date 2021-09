Acqua, visita del direttore generale dell'Aica: "A breve la manutenzione degli impianti fatiscenti"

Fiorella Scalia ha incontrato il sindaco Valenti e l'assessore Venezia: "Superata la fase critica del passaggio tra la gestione privata e quella pubblica, in una fase in cui si deve entrare pienamente a regime con flussi di cassa e con disponibilità finanziarie proprie, si avvieranno gli interventi per guardare al futuro"

Se la gestione dell'acqua adesso è pubblica, i risultati non devono tardare ad arrivare. È questo l’obiettivo dell'Aica, pienamente condiviso dai sindaci che hanno voluto il cambiamento: un servizio idrico a vantaggio di tutti i cittadini.

Sciacca ha ospitato il nuovo direttore generale dell’Azienda idrica Comuni Agrigentini Fiorella Scalia. È stato ricevuto dal sindaco Francesca Valenti e dall’assessore ai servizi a aete Antonino Venezia.

"Superata la fase critica del passaggio tra la gestione privata e quella pubblica - ha detto Fiorella Scalia - in una fase in cui si deve entrare pienamente a regime con flussi di cassa e con disponibilità finanziarie proprie, si cominciano a pianificare interventi a breve termine ma anche a medio e a lungo termine per la manutenzione degli impianti fatiscenti e per la redazione di un progetto che guardi al futuro".

Il dirigente ha poi incontrato i rappresentanti condominiali alla presenza del dirigente di Aica Francesco Fiorino e del dirigente del settore impianti del Comune di Sciacca Salvatore Paolo Gioia. I rappresentanti condominiali hanno manifestato il disagio dei residenti di alcune zone in cui si sono registrati disservizi, chiedendo interventi risolutivi ed avanzando proposte di snellimento delle procedure. Chiesti anche i rimborsi per le autobotti.

"Interverremo per eliminare i disservizi - hanno assicurato i dirigenti dell'Aica - e valuteremo con attenzione ogni suggerimento, comprese le richieste dei rimborsi, nel rispetto delle normative vigenti e in uno spirito di proficua collaborazione tra i cittadini e un organismo pubblico che, lo ricordiamo, è dell’utente e per l’utente".