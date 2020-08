"Non ho mai violentato nessuno", 23enne si difende davanti al giudice

“Non ho mai stuprato quelle donne”. Si difende così l’egiziano accusato di avere violentato, per due volte, una colombiana a Sciacca e tentato la violenza nei confronti di un’altra. Secondo quanto fatto sapere dall’edizione odierna del Giornale di Sicilia, l’uomo - Mohamed Elhash di 23 anni, ha ammesso di avere avuto dei rapporti sessuali, ma ha negato la violenza. L’uomo ha risposto, respingendo tutte le accuse, alle domande del Gip, Antonio Cucinella. Le indagini, dunque, sono state svolte dal commissariato di polizia di Sciacca. Le due ragazze coinvolte hanno deciso di denunciare i fatti, gli agenti sono riusciti a risalire - in poco tempo - al 23enne. L’uomo è sottoposto a custodia cautelare in carcere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.