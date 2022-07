Turista finlandese denuncia violenza, indagini su quattro giovani di Ribera

Mentre i carabinieri di Trapani indagano per meglio ricostruire cosa è accaduto alla turista finlandese che ieri mattina ha denunciato di essere stata violentata, sarebbero stati individuati i quattro giovani, con i quali la 27enne ha trascorso la notte tra giovedì a venerdì mattina.

Pare si tratti di giovani della provincia di Agrigento, sembra di Ribera, su di loro però la Procura di Trapani, ad occuparsi della vicenda è il pm Matteo Delpini, ha disposto una serie di accertamenti. La notizia è riportata oggi sul Giornale di Sicilia.

Grazie alle indicazioni della donna, gli investigatori dell'Arma sono riusciti però ad individuare il residence all'interno del quale, in uno degli appartamenti si sarebbe consumata la violenza. La vittima ha raccontato di avere conosciuto quattro ragazzi italiani, anche loro a Trapani in vacanza nel corso della cena consumata in un ristorante del centro storico.