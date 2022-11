La persona offesa, difesa dall’avvocato Salvatore Butera, si è costituita parte civile. Si tornerà in aula il 14 febbraio per la successiva fase del processo.

E’ accusato di avere prima sequestrato una ragazza e poi di averla chiusa dentro la stanza di un appartamento per violentarla. Si tratta di un 27enne originario di Porto Empedocle che ha scelto il rito abbreviato nel processo preliminare in cui deve difendersi da queste gravi accuse davanti al giudice.

“La chiuse in una stanza per violentarla dopo una serata in un locale della movida”: rito abbreviato per 27enne