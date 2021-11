"Violenza sessuale su due degenti del reparto di Psichiatria", arrestato infermiere professionale di 52 anni

Violenza sessuale su due degenti del reparto di Psichiatria, una delle quali minore. La polizia ha arrestato - in esecuzione di una misura cautelare - un infermiere professionale 52enne originario della provincia di Agrigento. A carico dell'indagato - per l'ipotesi di reato di violenza sessuale aggravata - anche l'interdizione dall'esercizio della professione di un infermiere professionale in servizio all'ospedale di Caltanissetta.

Il 25 aprile del 2021, una minore straniera, giunta da sola in Italia nel 2020, ha contattato il numero unico di emergenza riferendo di essere stata abusata sessualmente, durante la sua degenza presso il reparto di Psichiatria dell'Ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. E' stato attivato - hanno reso noto dalla Questura di Caltanissetta - il "codice rosso" e i pm hanno proceduto all'ascolto della vittima immediatamente. Dalle indagini messe in campo è stato possibile accertare un altro caso di violenza sessuale, questa volta avvenuto due anni prima ai danni di un'altra paziente che era già stata ricoverata, sempre nello stesso reparto.

L'infermiere, secondo quanto emerso durante le indagini, ha più volte baciato sul collo la minore, palpeggiandola e tentando di andare oltre. Condotta interrotta solo grazie alla presenza di un'altra degente.

Anche per quanto concerne la seconda presunta vittima, l'infermiere avrebbe approfittato dello stato di inferiorità fisica della donna in quanto degente del reparto dove lui prestava servizio. Ieri, al 52enne agrigentino la misura cautelare è stata notificata direttamente in reparto. L'infermiere non potrà svolgere l'attività lavorativa per 11 mesi e la direzione generale dell'Asp, appresa la notizia, provvederà all'immediata sospensione del dipendente.

Oltre a dover rispondere del gravissimo reato di violenza sessuale aggravata dall'aver commesso il fatto ai danni di una minore, dovrà rispondere delle aggravanti di aver commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti un pubblico servizio ed in danno di persona ricoverata in una struttura sanitaria.